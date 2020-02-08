Канада будет судиться с Ираном из-за авиакатастрофы украинского самолета

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 747
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 1404
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 414
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2340
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2124
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1089
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3069
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4474
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 594
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
3
8
6
5
5
Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы
Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Увеличилось количество погибших от падения самолета в Стамбуле
Увеличилось количество погибших от падения самолета в Стамбуле
Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился
Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился
Доставщики еды одевают несколько масок – украинцы рассказали о коронавирусе в Китае
Доставщики еды одевают несколько масок – украинцы рассказали о коронавирусе в Китае
Видео
Все видео
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
Трамп намекнул, что хочет править США вечно. Как и Путин в России
Трамп намекнул, что хочет править США вечно. Как и Путин в России
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 315
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1323
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 927
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 495
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3438
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 441
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
суббота, 08 февраля 2020 16:03

Канада будет судиться с Ираном из-за авиакатастрофы украинского самолета

  Комментировать
Канада будет судиться с Ираном из-за авиакатастрофы украинского самолета
Среди ответчиков - духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революцииФото: Еспресо.TV

В авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого ракетой под Тегераном, погибли 63 канадца. Канадская сторона требует компенсацию от аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.

"Юристы Канады подали групповой иск в Иран из-за погибших на борту украинского самолета, сбитого над Тегераном в прошлом месяце. Заявители требуют компенсацию в размере не менее 1,5 млрд канадских долларов (1,1 миллиарда долларов)", - пишут Reuters.

Среди ответчиков - духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции. Истцы называют обстрел воздушного судна "преднамеренным актом терроризма".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Иск был подан в Торонто еще 24 января. Неизвестно, передано заявление ответчиков в Тегеране. Главный истец может приходиться близким родственником одного из погибших, утверждают в издании. Его имя не раскрывается из-за опасений за безопасность и жизнь его иранской семьи.

Месяц назад самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту было 167 пассажиров: большинство из них граждане Ирана и Канады, 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Канада будет судиться с Ираном из-за авиакатастрофы украинского самолета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Больного дизентерией короля спасает арабский врач

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 73482
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
30
 Просмотров: 12357
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 11268
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 9928
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
5
 Просмотров: 9531
Мир
Коронавирус на лайнере с украинцами: количество больных выросло
Коронавирус на лайнере с украинцами: количество больных выросло Просмотров: 819
Как будет распространяться коронавирус в мире - прогноз ученых
Как будет распространяться коронавирус в мире - прогноз ученых Просмотров: 1593
В массовой драке погибли 8 человек
В массовой драке погибли 8 человек Просмотров: 990
Зеленский приехал в Ватикан поговорить о мире
Зеленский приехал в Ватикан поговорить о мире Просмотров: 324
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте 2 Просмотров: 2016
Больше всего комментируют
6
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
Марусе Звиробий объявили подозрение
3
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
2
У нардепа Беленюка заметили дорогой аксессуар
Голосов: 769
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua