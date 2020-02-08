Канада будет судиться с Ираном из-за авиакатастрофы украинского самолета

Среди ответчиков - духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революцииФото: Еспресо.TV

В авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого ракетой под Тегераном, погибли 63 канадца. Канадская сторона требует компенсацию от аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.

"Юристы Канады подали групповой иск в Иран из-за погибших на борту украинского самолета, сбитого над Тегераном в прошлом месяце. Заявители требуют компенсацию в размере не менее 1,5 млрд канадских долларов (1,1 миллиарда долларов)", - пишут Reuters.

Среди ответчиков - духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции. Истцы называют обстрел воздушного судна "преднамеренным актом терроризма".

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Иск был подан в Торонто еще 24 января. Неизвестно, передано заявление ответчиков в Тегеране. Главный истец может приходиться близким родственником одного из погибших, утверждают в издании. Его имя не раскрывается из-за опасений за безопасность и жизнь его иранской семьи.

Месяц назад самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту было 167 пассажиров: большинство из них граждане Ирана и Канады, 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.