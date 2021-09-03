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пятница, 03 сентября 2021 12:45

Калифорния в огне: более 4,4 тыс. пожарных пытаются спасти штат
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Калифорния страдает от масштабных лесных пожаров.
Фото: Reuters
у лесах заживо горят животные.
Калифорния страдает от масштабных лесных пожаров.
Над локализацией пожара работают более 4,4 тыс. пожарных.

В штате Калифорния в США лесной пожар Калдор пытаются обуздать более 4,4 тыс. пожарных и федеральная команда президента Штатов Джо Байдена.

Об этом сообщил лидер Белого дома, передает Reuters.

В результате пожара сгорело более 80 тыс. га земли, заявил Байден.

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2 сентября президент принял решение о введении чрезвычайного положения в Калифорнии из-за масштабного пожара.

Спасатели эвакуировали тысячи людей. Сотни домов сгорели. В лесах заживо горят животные.

В американском штате Калифорния разгораются новые лесные пожары. Огонь почти добрался до Лос-Анджелеса. Менее чем за сутки полностью сгорели 150 домов. Пламя угрожает еще 600 зданиям.

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Дата
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