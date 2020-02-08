Как в Венеции готовятся к карнавалу - яркие фото

Фото: УНН

Венеция готовится к ежегодному карнавалу.

До открытия осталось несколько часов. Город готовится принять туристов и гостей, сообщает УНН.

Венецианский карнавал 2020 начинается сегодня будет проходить до 25 февраля.

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Тема нынешнего карнавала Il Gioco, l'amore e la Follia - "Игра, любовь и безумие".

Чед Сантос работает фотографом и журналистом в мексиканском Мехико. Он создал фотоподборку ярких образов на праздник Хэллоуин.