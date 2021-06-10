Как прошло редкое кольцеобразное солнечное затмение: фото

Фото: Reuters

В четверг, 10 июня, можно было наблюдать за редким кольцеобразным солнечным затмением, которое получило название "огненное кольцо".

Фотографии уникального явления появились на Reuters.

Последний раз подобное солнечное затмение можно было наблюдать 55 лет назад.

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В Украине "огненное кольцо" можно было увидеть только на 12% .В США и других странах Европы была видна частичная фаза затмения. Максимальную фазу можно было наблюдать в Канаде и Гренландии.

Следующее подобное затмение вероятно состоится 21 июня 2039 года.

10 июня завершится коридор летних затмений. В этот день Солнце станет черным. Астрологи говорят, такое явление негативно повлияет на людей.