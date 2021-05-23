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воскресенье, 23 мая 2021 17:13

Кабина канатной дороги сорвалась в пропасть: есть погибшие

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Кабина канатной дороги сорвалась в пропасть: есть погибшие
В результате ЧП погибли девять человек. Фото: Reuters

В горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина, в которой находились 11 человек.

В результате девять человек погибли, двое пострадали. Об этом сообщает ANSA.

Обрыв произошел на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метра.

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Инцидент произошел в 300 м от вершины горы, где находится станция прибытия. Кабина упала на лесистой труднодоступной области, что осложнило операцию по спасению.

По предварительным данным, двое пострадавших детей срочно госпитализировали.

На Львовщине 22-летний парень погиб от удара тока. Трагедия произошла в селе Андреевка Буского района. Мужчина во время проведения строительных работ стал на неисправный электрический удлинитель и получил поражение током. Он скончался до приезда "скорой".

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