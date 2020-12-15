К смертной казни приговорили маньяка, охотившегося на женщин через Twitter

В Японии к смертной казни приговорили Такахиро Ширайши, который изнасиловал и убил 8 женщин в возрасте 15-27 лет и 1 мужчину.

Маньяк находил в Twitter людей, которые хотели покончить с собой, сообщает BBC.

Он заманивал к себе людей, обещая помочь им умереть, а в некоторых случаях заявлял, что убьет себя вместе с ними. В октябре признал себя виновным. Но адвокаты убийцы утверждали, что его обвинения необходимо переквалифицировать, поскольку жертвы "были склонны к самоубийству и дали согласие на смерть".

Позже Ширайши опроверг версию своих защитников и заявил, что убивал людей без их согласия. Судья, вынесший приговор, также заявил, что "никто не соглашался на собственное убийство".

Смертная казнь в Японии проводится через повешение.

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Ширайши завел аккаунт в Twitter 2017 года. Он договаривался с жертвами о личной встрече, во время которой убивал их. Ширайши задержали, когда в его квартире нашли человеческие части тела. Соседи рассказали следователям, что слышали неприятный запах, когда обвиняемый переехал, но не сообщили полиции.