К Минску стягивают войска

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 594
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1062
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7830
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
9
6
9
5
4
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Видео
Все видео
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 567
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1107
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 20:37

К Минску стягивают войска

  Комментировать

  По Минску ездят колонны военных. Фото: Telegram
По Минску ездят колонны военных. Фото: Telegram

В Беларуси, на улицах Минска ездят колонны военной техники с солдатами.

В то же время, по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, а на основной транзитной магистрали страны М1 войска устанавливают палатки. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live в среду, 29 июля.

"Зачем это и на какой срок - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала военная часть 5448, расположена в белорусской столице.

  По Минску ездят колонны военных. Фото: Telegram
По Минску ездят колонны военных. Фото: Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко прокомментировал задержание боевиков под Минском

"Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась большая колонна техники с солдатами", - говорится в сообщении.

Под Минском задержали 32 боевиков "иностранной частной военной компании". Деталей о задержании пока не сообщается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К Минску стягивают войска». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 12762
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 12457
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 9144
14 фото животных, которые заслуживают &quot;Оскара&quot; за свои эмоции
14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции
14
 Просмотров: 5517
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 4968
Мир
Задержание бойцов ЧВК "Вагнера": вызывают послов Украины и России
Задержание бойцов ЧВК "Вагнера": вызывают послов Украины и России Просмотров: 261
Задержание россиян под Минском: половина боевиков воевали на Донбассе
Задержание россиян под Минском: половина боевиков воевали на Донбассе Просмотров: 1179
Беларусь официально сообщила РФ о задержании россиян
Беларусь официально сообщила РФ о задержании россиян Просмотров: 720
Лукашенко прокомментировал задержание боевиков под Минском
Лукашенко прокомментировал задержание боевиков под Минском Просмотров: 2232
Tesla станет дешевле: Маск анонсировал бюджетную модель
Tesla станет дешевле: Маск анонсировал бюджетную модель Просмотров: 117
Больше всего комментируют
12
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
5
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
5
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 286
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua