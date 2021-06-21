К авиабойкоту Беларуси присоединились еще семь стран

Семь стран присоединились к авиабойкоту. Фото: DW

Три государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли присоединились к решению ЕС прекратить авиасообщение с Беларусью.

К авиабойкоту также присоединились четыре страны-кандидаты на вступление в ЕС. Об этом сообщает официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Запрет в действии

Так, к решению присоединяются Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также члены ЕАСТ - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Страны обеспечат соответствие своей национальной политики решением Совета ЕС.

23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании, но взрывного устройства не нашли. Совет Европы 24 мая рекомендовал авиаперевозчикам отменить полеты в белорусском воздушном пространстве. Прямые рейсы в Беларусь и над ее воздушным пространством продолжают осуществлять Turkish Airlines, Ryanair, российские, китайские, южнокорейские авиакомпании. В Кабмине готовы оказать поддержку государственным и частным компаниям, которые прекратили или ограничили авиационное сообщение с Беларусью. Маршруты предлагают перестроить через воздушное пространство Украины.