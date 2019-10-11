Йованович в Конгрессе заявила, что никогда не встречалась с сыном Байдена

Йованович дает показания в Конгрессе. Фото: 24 Канал

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что никогда не встречалась с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом.

"Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним", - сказала она на слушаниях в Палате представителей, передает The Washington Post.

Йованович также рассказала, что она виделась с Джо Баденом, но не поднимала вопрос Burisma.

"И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз на протяжении многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно не поднимала вопрос Burisma или Хантера Байдена со мной", - подчеркнула она.

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В то же время бывший посол заявила, что президент Дональд Трамп оказывал давление на Государственный департамент, чтобы уволить ее. Йованочив отметила, что ее "внезапно" отозвали в мае и сказали, что Трамп потерял к ней доверие. Она добавила, что о кампании против нее ей рассказали чиновники.

Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине, потому что она настаивала, чтобы личные просьбы адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о проведении расследований в Украине передавали через официальные каналы. А не через нее. Такую причину назвало агентство Associated Press со ссылкой на бывшего дипломата, который говорил с Йованович. Мари Йованович в пятницу, 11 октября, пришла давать показания в Конгресс.