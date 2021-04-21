Johnson&Johnson возобновят поставки вакцин в ЕС, несмотря на образование тромбов после прививки

Johnson & Johnson возобновят поставки вакцин. Фото: Reuters

Компания по производству вакцин против коронавируса Johnson&Johnson возобновляет поставки своих препаратов после того, как получила рекомендации от Европейского агентства по лекарственным средствам, EMA, добавить на этикетку предупреждение о рисках образования тромбов.

Об этом сообщило издание Reuters.

"Это очень редкое событие. Мы надеемся, что ознакомив людей с этим, а также предоставив четкие диагностические и терапевтические рекомендации, мы сможем восстановить доверие к нашей вакцины", - прокомментировали в компании.

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На этикетке теперь написано предупреждение об образовании тромбов, инструкция, как распознать редкий побочный эффект и как лечить.

Johnson&Johnson возобновят поставки вакцин в ЕС, Норвегию и Исландию. Также компания будет работать над восстановлением клинических испытаний препарата.

Центры по контролю заболеваний и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США рекомендовали приостановить использование вакцины производства Johnson&Johnson. Такое решение было принято после того, как у 6 человек после прививки образовались тромбы.