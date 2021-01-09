Из-за распространения Covid-19 введут чрезвычайное положение

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице из-за угрозы переполнения лечебных учреждений пациентами с коронавирусом.
"Угроза, которую этот вирус представляет для нашего города, находится на стадии кризиса. Каждый 30-й житель Лондона сейчас болен COVID-19. Если мы не предпримем немедленных действий сейчас, наша NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) может быть перегружена и погибнет больше людей", - Хан заявил в Twitter.
Каждый 30-й житель Лондона сейчас болен Covid-19.
Жители Лондона продолжают приносить огромные жертвы, поэтому Садик Хан настоятельно просит жителей столицы оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.
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Раньше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении национального локдауна в Англии.
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