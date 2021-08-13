Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России

В Воронеже автобус взорвался из-за газового баллона, который перевозила в салоне одна из пассажирок. Фото: riavrn

12 августа в российском Воронеже взорвался пассажирский автобус. Следствие назвало предварительную причину трагедии - одна пассажирка везла в транспорте газовый баллон.

Об этом сообщили правоохранительные органы Воронежа.

Баллон для газовой горелки модели Primus взорвался в салоне. Полиция не подтвердила версию теракта. На месте инцидента не нашли взрывные элементы. Также не обнаружили отверстия для проникновения в автобус.

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В результате взрыва пострадали 19 человек, двое из них умерли. Ранее причиной взрыва считали неисправность технического оборудования автобуса.

В центре российского Воронежа взорвался пассажирский автобус. Его разорвало на части, выбило стекла. У одной из погибших оторвало нижнюю треть голени. Состояние еще трех тяжелое. Они в реанимации, один человек в операционной. Состояние пятерых - средней степени тяжести, двух - ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не понадобилась.