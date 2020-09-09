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среда, 09 сентября 2020 10:05

Из-за пассажира без маски экстренно посадили самолет

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Из-за пассажира без маски экстренно посадили самолет
Капитан приземлился в аэропорту Ниигата на побережье Японского моря, чтобы вывести мужчину из самолета. Фото: pixabay.com

В Японии самолет впервые совершил незапланированную посадку из-за того, что пассажир отказался надевать маску.

Представители авиакомпании заявили, что экипаж попросил его надеть средство индивидуальной защиты, но он отказался. После вылета мужчина кричал на других пассажиров, отказывавшихся сидеть рядом с человеком без маски, передает NHK.

Бюджетный перевозчик Peach Aviation сообщил, что инцендент произошел в понедельник на внутреннем рейсе из Кусиро в Хоккайдо, на севере Японии. Капитан приземлился в аэропорту Ниигата на побережье Японского моря, чтобы вывести мужчину из самолета. Самолет вместе с 124 другими пассажирами прибыл в аэропорт Кансай с двухчасовым опозданием.

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В Турции граждан обязали носить маски во всех без исключения общественных местах. В том числе на пляжах. Жесткие меры эпидемической безопасности действуют на территории всех 81 провинций страны. Такое решение вызвано невыполнением принятых ранее мер, особенно по социальному дистанцированию.

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09
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