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понедельник, 21 февраля 2022 02:44

Из-за обострения на Донбассе Польша созывает специальное заседание ОБСЕ

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Из-за обострения на Донбассе Польша созывает специальное заседание ОБСЕ
На специальном заседании ОБСЕ обсудят ужесточение обстрелов на Донбассе. Фото: Reuters

По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщил постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в Twitter.

Сделают это из-за усиления российских обстрелов на востоке Украины.

"По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Я пригласил на участие специального представителя и руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - сообщил Халачинский.

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Он подчеркнул, что решение проблем безопасности является основным заданием ОБСЕ.

Боевики угрожали наблюдателям миссии ОБСЕ возле поселка Шимшиновка в Луганской области. Инцидент произошел 16 февраля на полигоне боевиков. К наблюдателям подошел мужчина и сказал покинуть полигон. Затем боевик угрожал забрать патрульные автомобили. Наблюдатели были вынуждены покинуть район.

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