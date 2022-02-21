Из-за обострения на Донбассе Польша созывает специальное заседание ОБСЕ

На специальном заседании ОБСЕ обсудят ужесточение обстрелов на Донбассе. Фото: Reuters

По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщил постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в Twitter.

Сделают это из-за усиления российских обстрелов на востоке Украины.

"По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Я пригласил на участие специального представителя и руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - сообщил Халачинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наблюдателей ОБСЕ "распустили" в отпуска - СМИ

Он подчеркнул, что решение проблем безопасности является основным заданием ОБСЕ.

Боевики угрожали наблюдателям миссии ОБСЕ возле поселка Шимшиновка в Луганской области. Инцидент произошел 16 февраля на полигоне боевиков. К наблюдателям подошел мужчина и сказал покинуть полигон. Затем боевик угрожал забрать патрульные автомобили. Наблюдатели были вынуждены покинуть район.