Из-за коронавируса обанкротился один из крупнейших борделей Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 99
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 378
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 801
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 675
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2547
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 621
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1485
Фото
Все фото
9
5
10
6
9
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Ураган убил 18 человек
Ураган убил 18 человек
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
Видео
Все видео
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
В США полиция задушила голого афроамериканца
В США полиция задушила голого афроамериканца
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2457
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 954
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3438
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 225
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 14:40

Из-за коронавируса обанкротился один из крупнейших борделей Европы

  Комментировать
Из-за коронавируса обанкротился один из крупнейших борделей Европы
Бордель "Паша" / www.dw.com

Один из крупнейших борделей Европы "Паша" обанкротился в немецком Кельне. Соответствующее заявление подали владельцы.

В борделе до карантина работали 60 человек. Он находился в 10-этажном здании. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Средства на содержание большого лицензированного учреждения оказались выше, чем мы можем оплачивать. Наша фирма не имела доходов несколько месяцев из-за карантина. Рынку сексуальных услуг запретили работать. Благодаря банковским займам, возможно, нам удалось бы восстановить работу, если бы только получили согласие на возобновление работы в начале следующего года. Вместо этого все новые продления карантина. В этой ситуации невозможно ничего планировать", - заявил владелец борделя Армин Лобшейд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутенеры привлекали к секс-индустрии несовершеннолетних девушек

В борделе было более 100 комнат, где работали проститутки. У фирмы также были ресторан, кофейня, прачечная, солярий, салон красоты и тому подобное. Кроме проституток, работали повара, уборщики.

Сфера сексуальных услуг последние месяцы добивается отмены запретов на проституцию из-за карантина. Там предостерегают, что проститутки будут вынуждены работать нелегально. Это создаст больше рисков для проституток и клиентов. В Гамбурге и Дюссельдорфе прошли демонстрации за открытие борделей.

Проституция в Германии легальна с 2002-го. Проститутки проходят обязательные регулярные медицинские проверки, обязаны пользоваться презервативами, платят налоги и могут даже выдать чек. Годовой оборот отрасли составляет более €6 млрд. Работают легально около 400 тыс. женщин. 63% - из стран Южной и Восточной Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за коронавируса обанкротился один из крупнейших борделей Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 16705
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9927
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7416
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 7209
&quot;Замужем за одним, а живет с другим&quot;
"Замужем за одним, а живет с другим" Просмотров: 6381
Мир
В Израиле ради рекламы дрон разбрасывал марихуану
В Израиле ради рекламы дрон разбрасывал марихуану Просмотров: 36
Последний индейский командир сдался после 30 лет войн
Последний индейский командир сдался после 30 лет войн
 Просмотров: 837
Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию
Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию Просмотров: 81
Американские военные прибывают к границе Литвы и Беларуси
Американские военные прибывают к границе Литвы и Беларуси Просмотров: 621
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
"Вор кричит: держите вора!" - Кулеба прокомментировал заявление Лаврова об украинских экстремистах в Беларуси
Голосов: 4489
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua