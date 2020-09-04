Из-за коронавируса обанкротился один из крупнейших борделей Европы

Бордель "Паша" / www.dw.com

Один из крупнейших борделей Европы "Паша" обанкротился в немецком Кельне. Соответствующее заявление подали владельцы.

В борделе до карантина работали 60 человек. Он находился в 10-этажном здании. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Средства на содержание большого лицензированного учреждения оказались выше, чем мы можем оплачивать. Наша фирма не имела доходов несколько месяцев из-за карантина. Рынку сексуальных услуг запретили работать. Благодаря банковским займам, возможно, нам удалось бы восстановить работу, если бы только получили согласие на возобновление работы в начале следующего года. Вместо этого все новые продления карантина. В этой ситуации невозможно ничего планировать", - заявил владелец борделя Армин Лобшейд.

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В борделе было более 100 комнат, где работали проститутки. У фирмы также были ресторан, кофейня, прачечная, солярий, салон красоты и тому подобное. Кроме проституток, работали повара, уборщики.

Сфера сексуальных услуг последние месяцы добивается отмены запретов на проституцию из-за карантина. Там предостерегают, что проститутки будут вынуждены работать нелегально. Это создаст больше рисков для проституток и клиентов. В Гамбурге и Дюссельдорфе прошли демонстрации за открытие борделей.

Проституция в Германии легальна с 2002-го. Проститутки проходят обязательные регулярные медицинские проверки, обязаны пользоваться презервативами, платят налоги и могут даже выдать чек. Годовой оборот отрасли составляет более €6 млрд. Работают легально около 400 тыс. женщин. 63% - из стран Южной и Восточной Европы.