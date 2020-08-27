Из-за извержения вулкана раскололся остров

Взрыв Каракатау - литография 1888 года / Wikipedia

27 августа 1883-го в 10 утра по местному времени на индонезийском острове Кракатау началось извержение вулкана – самое большое, из когда-нибудь задокументированных. Мощность - в 13 тыс. раз больше, чем взрыв атомной бомбы "Малыш", сброшенной в 1945 году на Хиросиму.

Вулкан расположен на маленьком необитаемом острове между Явой и Суматрой. Активность началась 20 мая и значительно усилилась 26 августа. Утром следующего дня произошли четыре мощных выбросы-взрыва, в результате которых каменная порода поднялась на высоту до 50 км, а пепел - до 80 км и выпадал еще 10 дней в радиусе до 5 тыс. км. Сила взрывов была такой, что ее почувствовали в Австралии за 3-4 тыс. км.

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Во время третьего выброса откололись две трети острова и образовались волны высотой до 40 м, которые разрушили на Яве и Суматре 165 городов и поселений, привели к гибели более 36,4 тыс. человек. Волны сошли на нет, только семь раз обойдя Землю. Общее число жертв оценивается в 120 тыс. человек.

Сам остров раскололся и его две трети ушли под воду, а соседние две мели стали островами – их потом размыли океанические воды. Пыль и пепел от извержения окутали Землю и привели к снижению температуры на планете на 1,2 градуса. Содержание серы в атмосфере выросло настолько, что несколько десятилетий на Земле падали кислотные дожди.

Кроме Кракатау, который до сих пор активен, в Индонезии есть еще 130 активных вулканов - больше, чем в любой другой стране.