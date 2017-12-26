Известный предсказатель современности объявил шокирующий прогноз на 2018: как упоминается Украина.

Крейг Хэмилтон-Паркер предвещает миру катастрофы и теракты, а Украина - международный скандал с продажей ядерного вооружения. Фото: thehits.co.nz

Крейг Хэмилтон-Паркер, который предсказал приход к власти Трампа, Brexit и помолвка принца Гарри и Меган Маркл открыл шокирующие предсказания на следующий год.

В своем блоге обещает миру экологические катастрофы, политические сдвиги и наступления "золотого возраста" по их завершению. Украине на 2018 предсказывает участие в резонансном международному скандале.

2018 начнется с вспышки гриппа, говорит Паркер. Но больше всего беспокоит его не это.

"В топе списка - окружающая среда. Я чувствую, что в 2018 году будут невиданные землетрясения, извержения вулканов и стихийные бедствия ", - считает провидец.

Все начнется с извержения итальянского Везувия. Неаполь эвакуируют. Сейсмические толчки будут такой силы, что землетрясения произойдут там, где их не было тысячи лет. Их отголоски дойдут до Новой Зеландии.

Ураганы рекордной силы обрушатся на Карибы, лесные пожары - на Калифорнию и Австралию, потопы - на Китай и Индию.

От шельфовых ледников Антарктики отколется большая их часть. Судоходство в южных водах станет невозможным.

Все эти катастрофы связаны не с глобальным потеплением, а с активностью на Солнце, которая постоянно растет, считает Паркер.

Не обойдут мир политические катастрофы. Террористы осуществят атаку на британскую автостраду. В Северной Корее состоится переворот и Ким Чен Ына отстранят от власти. Одна из европейских городов пострадает от химической атаки. Ее проведут дроны.

Паркер утверждает, что видел вещий сон о США. Четыре самолета врежутся в 4 башни и они рухнут. "Они напоминали минареты мечети, но проснувшись, я понял, что они имели промышленное назначение. Возможно, это были опоры мостов ", - рассказывает мужчина.

"Украину обвинят в нелегальной продаже ракет и ядерных технологий", - утверждает провидец.

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Откроется массовое мошенничество с биткоинамы. Окажется, что их используют для финансирования терроризма и войны. В скандал будет втянута известная компания.

"Большинство этих предсказаний очень мрачные. Но я верю, что люди, которые живут в мире, будут увеличивать духовность. проблемы объединят их для добрых дел. Они будут искать истинную цель человеческой жизни ". Все это приведет к "золотому веку", заключает Паркер.

В 2018 году увеличивается количество преступлений. Люди начнут воровать друг у друга и оправдывать свои поступки безвыходным положением. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова. "Вернутся лихие 1990-е. Участятся криминальные разборки между авторитетами, теракты. Людей это напугает. Они начнут объединяться. За бездействие придется дорого заплатить. Рискуем нивелировать все достижения революции достоинства", - говорит Максимова.