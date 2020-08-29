Известного защитника природы растерзали львицы, которых он "приручил"

Известного южноафриканского защитника природы Веста Мэтьюсона убили две львицы, которых раньше он спас от охотников.
Во время обычной прогулки одна из львиц начала агрессивно вести себя по отношении к другой, а впоследствии - и по отношению к Мэтьюсону, сообщает ВВС.
Его жена попыталась отвлечь внимание животных, но было поздно. Мужчина скончался от полученных травм.
Львицы жили рядом с Мэтьюсоном в построенной им хижине с самого детства.
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Сразу после нападения животных усыпили транквилизатором и перевезли в местный центр по спасению редких животных. Их планируют отпустить в дикую природу.
В 2017 году львицы напали на мужчину на соседнем участке, когда тот собирал хворост. Он получил многочисленные повреждения и скончался в больнице через неделю.
Мэтьюсон тогда сказал, что не верит, будто львица напала на мужчину. "Если бы это было так, он был бы мертв через пять секунд", - заявил он и добавил, что львы "просто хотели поиграть".
Напомним, в конце июля из Одесского зоопарка сбежали три павианы.
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