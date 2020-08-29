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суббота, 29 августа 2020 04:05

Известного защитника природы растерзали львицы, которых он "приручил"

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Известного защитника природы растерзали львицы, которых он &quot;приручил&quot;
Веста Мэтьюсон убили две львицы. Фото: animaljaws.com

Известного южноафриканского защитника природы Веста Мэтьюсона убили две львицы, которых раньше он спас от охотников.

Во время обычной прогулки одна из львиц начала агрессивно вести себя по отношении к другой, а впоследствии - и по отношению к Мэтьюсону, сообщает ВВС.

Его жена попыталась отвлечь внимание животных, но было поздно. Мужчина скончался от полученных травм.

Львицы жили рядом с Мэтьюсоном в построенной им хижине с самого детства.

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Сразу после нападения животных усыпили транквилизатором и перевезли в местный центр по спасению редких животных. Их планируют отпустить в дикую природу.

В 2017 году львицы напали на мужчину на соседнем участке, когда тот собирал хворост. Он получил многочисленные повреждения и скончался в больнице через неделю.

Мэтьюсон тогда сказал, что не верит, будто львица напала на мужчину. "Если бы это было так, он был бы мертв через пять секунд", - заявил он и добавил, что львы "просто хотели поиграть".

Напомним, в конце июля из Одесского зоопарка сбежали три павианы.

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