Израиль уничтожает полицейские участки в Газе в ответ на агрессию Палестины

Над городом Газа поднимаются столбы дыма после авиаудара Израиля. Фото: twitter.com/abolseba3

Воздушные силы Израиля совершилиатаки на город Газа, которыми уничтожили штаб полиции и полицейские участки.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как сообщает издание, ссылаясь на очевидцев событий, 12 мая израильские воздушные силы совершили серию авиаударов на секторе Газа, уничтожив десятки объектов полиции и безопасности.

Стена темно-серого дыма поднялся над городом, и наблюдатели в секторе Газы заявляют, что это один из самых сильных ударов Израиля за всю историю.

ХАМАС ( "Исламское движение сопротивления", палестинское исламистское движение, правящая партия сектора Газа. - Gazeta.ua) сообщает об уничтожении главного штаба полиции.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС.

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Авиаудары были нанесены в ответ на атаку исламских боевиков в центральной части Израиля. Ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной не утихали всю ночь, начались с обстрела Тель-Авива и других городов в центре и на юге Израиля.

В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. СМИ сообщают о десятках выпущенных из сектора Газы ракет. Так, палестинский информационный портал Donia Al-Watan сообщил о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Также в Израиле после обстрела ракетами ХАМАС загорелась нефтяная скважина в Ашкелоне.