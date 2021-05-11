В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет

В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. СМИ сообщают о десятках выпущенных из сектора Газа ракет.

Так, палестинский информационный портал Donia Al-Watan сообщил о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

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Также в Израиле после обстрела ракетами ХАМАС загорелась нефтяная скважина в Ашкелоне.

В то же время, израильская армия продолжает бомбардировки целей в Газе. В результате, в Газе упала 13-этажная башня Ханада.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что Израиль направляет резервную батарею системы ПВО Железный купол в сектор Газа.

Конрикус также сообщил, что за последние 24 часа, по меньшей мере, 20 палестинских радикалов были уничтожены в результате израильских ударов по военным целям в секторе Газа.

Израиль усилит удары по объектам в секторе Газа. Об этом заявил руководитель генерального штаба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) генерал-лейтенант Авив Кохави.