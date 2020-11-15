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воскресенье, 15 ноября 2020 15:50

Израиль обстреляли из сектора Газа

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Израиль обстреляли из сектора Газа
Палестинцы совершили обстрел Израиля. Фото: Reuters

Ночью 15 ноября с сектора Газа на территорию Израиля запустили 2 ракеты.

Израильские военные заявили, что в ответ нанесли удары по подземной инфраструктуре ХАМАС, сообщает "24 канал".

По всему Израилю ночью включили сирены. Для перехвата ракет из Сектора Газы Израиль привлек систему ПРО "Железный купол" морского базирования. Этого сделать не удалось. Ракеты упали на открытой местности.

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"Вооруженные силы Израиля проводят постоянную оценку ситуации и остаются готовыми действовать против любой террористической деятельности", - отметили в министерстве обороны.

Сообщений о пострадавших в результате обстрелов нет.

Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю. Сирены звучали в городах Ашкелон и Ашдод. Десятки тысяч жителей укрылись в бомбоубежища.

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15
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