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среда, 12 мая 2021 07:20

Израиль нанес наибольший удар с 2014 года

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Израиль нанес наибольший удар с 2014 года
Израильская армия уничтожила ряд значительных террористических целей ХАМАС. Фото: twitter.com/theIMEU

Израильская армия уничтожила ряд значительных террористических целей ХАМАС. В том числе террористов Сектора Газа.

Так ответили на на сотни ракет за последние 24 часа. Об этом сообщает армия Израиля в Twitter.

"Это наш самый большой удар с 2014 года. Сейчас мы продолжаем наносить удары по террористическим целям", - говорится в сообщении.

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По информации израильских военных, истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каогу, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Исса, главу контрразведки.

"Похоже, наша разведка лучше", - резюмирует армия Израиля.

Тель-Авив подвергся новому массированному ракетному удару из Сектора Газа. В городе сработали сирены воздушной тревоги. Также группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, контролирующего Сектор Газа, объявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары по жилым домам.

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