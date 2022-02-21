Израиль изменяет правила въезда в страну: будут пускать невакцинированных

В Израиль можно будет попасть и вакцинированным, и невакцинированным туристам с двумя отрицательными ПЦР-тестами.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента Минтуризма Израиля Владимира Шкляра.
Новые правила будут действовать с 1 марта.
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"Теперь для въезда нужно будет сдать два ПЦР-теста: один перед вылетом и еще один по прибытии в Израиль", - сказал Шкляр.
Сейчас в стране наблюдается постепенное сокращение количества больных коронавирусом.
В Евросоюзе не видят причин правительствам вводить обязательную Covid-вакцинацию, учитывая снижение остроты пандемии. Общее снижение смертности и госпитализаций наблюдается во всем ЕС.
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