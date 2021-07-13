Из-под завалов дома достали почти сотню тел

Увеличилась количество погибших в результате обвала многоэтажки Champlain Towers South в Серфсайд у Майами (США). Сейчас спасатели достали из-под завалов 94.

Еще 22 человека остаются пропавшими без вести, пишет АР.

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По словам мэр округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы, 83 человека опознали, но "процесс опознания со временем значительно усложнился".

24 июня в Серфсайд обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в нем было более 130 квартир, из которых около 80 заняты. Примерно половина рухнула. Впоследствии чрезвычайники уничтожили остальное. Боялись нового обвала, ведь приближался ураган.

Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса. Операцию по спасению людей завершили. Родственникам объяснили, что за такое время шансы на выживание пропавших без вести нулевые.