Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Доктор Джонас Солк / Wikipedia

26 марта 1953-го американский медик, доктор Джонас Солк объявил в эфире национального радио, успешно испытал вакцину против полиомиелита - вируса, вызывает тяжелую болезнь.

В 1952-м на эпидемию полиомиелита в США заболели 58 тыс. Человек, и более 3 тыс. умерли от болезни. Пообещав искоренить болезнь, известную как "детский паралич", поскольку преимущественно поражает детей, доктор Солк прославился как великий врач.

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Полиомиелит - болезнь, поражала человечество на протяжении всей истории. Она поражает нервную систему и может вызвать паралич. Вирус легко передается.

Первая большая эпидемия полиомиелита в США произошла в 1894 году. К середине ХХ века ежегодно от болезни страдали тысячи людей. В первой половине ХХ века лечение ограничивалось карантином и "железными легкими" - приспособлением, похожим на металлический гроб, которое помогало дышать. Хотя дети, и особенно младенцы, были среди наиболее пострадавших, взрослые также часто страдали.

В частности, будущий президент Франклин Рузвельт., Который в 1921-м в возрасте 39 лет заболел и остался частично парализованным. Позже Рузвельт превратил свое поместье в убежище для жертв полиомиелита и сыграл важную роль в сборе средств на исследования, связанные с болезнью и лечение пациентов.

Солк, родившийся в Нью-Йорке в 1914-м, впервые провел исследование вирусов в 1930-х, когда был студентом-медиком в Нью-Йоркском университете. Во время Второй мировой войны принимал участие в разработке вакцин против гриппа. В 1947-м возглавил исследовательскую лабораторию Питтсбургского университета. В 1948-м получил грант на изучение вируса полиомиелита и разработку возможной вакцины. К 1950-му у него была ранняя версия вакцины.

Процедура Солка заключалась в том, чтобы убить несколько штаммов вируса, а затем ввести доброкачественные вирусы в кровь здорового человека. Тогда иммунная система создаст антитела, которые должны противостоять будущем заражению. Солк провел первые испытания на бывших пациентах с полиомиелитом, а также на себе и семье. До 1953-го был готов объявить выводы. Это произошло в эфире национального радио 25 марта. Двумя днями позже, после статьи, опубликованной в журнале "Американской медицинской ассоциации" Солк сразу стал знаменитостью.