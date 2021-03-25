Из США в Украину прибыло военное снаряжение

Корабль привез в Одессу военное снаряжение. Фото: marinetraffic.com

24 марта в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory с 350 т военного снаряжения.

Из США в Украину перевезли 35 армейских вездеходов HMMWV, которые использует американская армия, сообщает "Думская".

Предполагают, что разгружать военное оборудование будут до завтра.

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22 марта Ocean Glory заметили в проливе Босфор. Сухогруз работает по контракту с командованием морских перевозок США. Он направлялся из Чарльстона в Одессу.

Украина будет получать широкую поддержку в США независимо от отношений Вашингтона и Москвы. Об этом в интервью журналу НВ заявил Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.