На борту находится 100 человек. Фото: fakty

Из Афганистана вылетел третий украинский самолет с эвакуированными гражданами.

На борту самолета находится 100 человек. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите "Крымской платформы".

Количество эвакуированных граждан Украины не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штаты поблагодарили Украину за помощь в эвакуации американцев из Афганистана

Ранее Украина, совместно с группой других стран, предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска.

Утром 22 августа в Борисполе Киевской области встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана. Воздушное судно накануне 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. На борту самолета - 31 украинец. Раненых среди них нет. Во вторник, 17 августа, в столице Афганистана вылетел самолет из Украины для эвакуации своих граждан, запросили помощь из-за увлечения талибами Кабула. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский периодически собирает специалистов для обсуждения эвакуации. За помощью обратились 153 украинца.