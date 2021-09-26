Италия в ООН поддержала реформу Совбеза

Совбез "должен и дальше оставаться в состоянии выполнять свою роль защитника международного мира и безопасности". Фото: Pixabay

Совет Безопасности ООН следует реформировать, увеличив количество выборных членов и расширив их географическое представительство.

Как сообщает корреспондент Укринформа, такое мнение во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выразил премьер-министр Италии Марио Драги.

"Мы согласны с необходимостью консенсусной реформы Совета безопасности ООН с целью усиления регионального представительства и обеспечения более справедливого географического распределения мест путем увеличения числа избранных членов", - сказал Драги.

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Он отметил, что Совбез "должен и дальше оставаться в состоянии выполнять свою роль защитника международного мира и безопасности".

"Наша цель - сделать Совет более представительной, демократической, эффективной, прозрачной и подотчетной", - отметил премьер-министр.

В своих речах на общих дебатах в рамках 76-й Генассамблеи ООН об Украине вспоминали главы иностранных государств. Страну поддержали президенты Польши, Латвии и Эстонии.