Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ

Истребители ВВС КНР вошли в воздушное пространство Тайваня.

Также корабли ВМФ Китая вторглись в территориальные воды, передает FoxNews.

Минобороны Тайваня предупредило о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей.

Споры о политическом статусе Тайваня, иногда называемые Тайваньским вопросом или проблемой Тайваньского пролива, или, с тайваньской точки зрения, материковым вопросом, являются результатом гражданской войны в Китае и последующего раскола Китая на два нынешних государства: современные самоуправляющиеся образования Китайской Народной Республики (КНР; более известный как "Китай") и Китайской Республики (КР; обычно более известный как "Тайвань").