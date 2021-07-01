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четверг, 01 июля 2021 13:37

Истребитель врезался в здание: есть пострадавшие

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Истребитель врезался в здание: есть пострадавшие
Бельгийский истребитель врезался в здание. Фото: Reuters

На авиабазе Военно-воздушных сил Нидерландов Леуварден бельгийский истребитель F-16 врезался в здание.

Об этом сообщили на странице авиабазы ​​Леуварден в Twitter.

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"Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Пилоту удалось спастись. В результате столкновения не было ни взрыва, ни пожара.

Пока причина инцидента неизвестна. Проводится расследование.

Минобороны Нидерландов заявило, что истребители России спровоцировали опасную ситуацию в Черном море у фрегата ВМС страны Evertsen. Самолет неоднократно пролетал на опасно низкой высоте над судном и рядом с ним, и выполнял имитационные атаки. Во время этих преследований HNLMS Evertsen находился в международных водах.

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