Испания открывается для вакцинированных туристов

Турист в аэропорту Мадрида / Getty Images

Вакцинированы путешественники из всех стран с 7 июня смогут беспрепятственно въехать в Испанию. Об этом сообщил премьер страны Педро Санчес во время выступления на туристической ярмарке Fitur в Мадриде.

Сейчас путешественники, направляющиеся в Испанию, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 ч. до поездки. Перед отъездом также следует заполнить анкету для испанского минздрава. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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До кризиса Испания получила 12% ВВП благодаря туризму. Из-за пандемии в 2020 году количество туристов уменьшилось на 80%.

В стране с населением 47 млн ​​граждан более 3,6 млн человек заболели Сovid-19, и почти 80 тыс. умерли. По мере проведения вакцинации, ситуация улучшается.

Санчес говорит, что новые правила въезда должны до конца года довести количество туристов до 70% допандемичного уровня. Ожидается, что летом количество гостей страны составит 30-40% по сравнению с сезоном 2019 года.

В то же время федерация отелей страны CEHAT обвиняет Мадрид и Брюссель, что внедрение сертификатов вакцинации от Сovid-19 займет слишком много времени, и это ударит по туризму.