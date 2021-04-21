Исчезла подводная лодка с 53 людьми на борту

С радаров пропала субмарина с 53 людьми на борту. Фото: infuture

Субмарина Военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala 402 с 53 людьми на борту перестала выходить на связь в среду, 21 апреля. ВМС проводят поиски.

Об этом сообщил представитель военных, пишет Reuters.

Подводная лодка, которую построили в Германии в 1981 году, проводила тренировочные пуски торпед в водах Бали. Однако никто не доложил о результатах учений.

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По данным СМИ, субмарина исчезла в 60 милях к северу от острова. Власти Индонезии позвали на помощь Сингапур и Австралию.

По словам командующего Вооруженными силами Индонезии Хади Чахьянто, субмарина может находиться на глубине 700 м. Он отметил, что связь с экипажем потеряли после того, как команда получила разрешение на погружение.

Российская компания Transas оснастила десятки подводных лодок Военно-морских сил Германии навигационным оборудованием и софтом. Это является угрозой для субмарин через кибератаки, которые идут со стороны РФ.