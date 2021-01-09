Иран запретил ввоз иностранных вакцин от коронавируса

Иран готовит собственную вакцину. Фото: pexels.com

Руководство Ирана не позволило иностранным компаниям испытывать вакцину на гражданах страны.

Президент Хассан Рухани запретил импорт разработанных в США и Великобритании вакцин, передает MEHR.

"Люди должны быть уверены, что иностранные компании не будут тестировать на них свои вакцины от Covid-19", - заявил Рухани.

Иран проводит испытания собственной вакцины от коронавируса.

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Рухани заявил о сотрудничестве с неназванной страной для производства вакцины. Ее могут испытать добровольцах в феврале.

В Китае снова вспыхнула эпидемия коронавируса. В двух городах Шицзячун и Синтай ввели жесткий карантин. Под ограничениями - почти 20 млн человек. Им на неделю запретили выходить из дома.