Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"

Известны имена тех, кто отравив Навального. Фото: facebook.com/navalny

Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели собственное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и узнали имена 3 сотрудников ФСБ, которые преследовали его в Новосибирске и Томске.

Подробностями поделилось издание ВВС.

Журналисты проанализировали телефонные разговоры и маршруты поездок Навального. Они пришли к выводу, что все время за политиком следила группа оперативников из секретного подразделения ФСБ.

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По мнению Bellingcat, эти сотрудники связанные с "Интитутом криминалистики ФСБ", который также известен как военная часть 34435.

Журналисты пришли к мнению, что оперативники находились с Навальным в тесном контакте и следили за ним до и после отравления.

Bellingcat, Der Spiegel и CNN опубликовали вероятный состав группы ФСБ.

Алексей Александров, оперативный псевдоним - "Алексей Фролов", находился в Томске в день отравления Навального, но путешествовал под вымышленным именем и пользовался различными телефонами. Журналисты называют его ключевым членом группы оперативников.

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Иван Осипов иногда путешествовал под именем Иван Спиридонов. Известно, что он врач по образованию. Нашли его профиль в соцсетях, но Осипов перестал публиковать что-либо еще в 2012 году.

Владимир Паняев до работы в институте криминалистики ФСБ служил в пограничной службе ФСБ, а после - был соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Выяснили, что он живет в одном доме с Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на "Лубянка, 1", где находится главное здание ФСБ.

По словам Навального, он не знает ни одного из этих людей.

Российского оппозиционера Алексея Навального 2-й раз пытались отравить. Произошло это перед его отлетом в Германию.