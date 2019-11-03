Информатор ответил на призыв Трампа о рассекречивании его личности

Трамп хочет, чтобы информатор по разговора с Зеленским раскрыл себя.

Информатор, который первым сообщил о возможном давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского, готов предоставить письменные ответы на вопросы представителей Республиканской партии.

Адвокат информатора Марк Заид отметил, что это попытка остановить усилия Трампа и его союзников раскрыть личность его клиента. "Быть информатором - это не партизанская работа и не имеет целью импичмент. Это не наша роль", - написал он в Twitter.

Таким образом информатор может предоставить письменные показания непосредственно представителю комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девину Нуньесу, который является республиканцем, без необходимости свидетельствовать председателю комитета по разведке демократу Адаму Шиффа. Нуньес пока не прокомментировал предложение информатора.

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Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что пока не обсуждал это предложение с Нуньесом, однако считает, что информатор должен давать показания публично. "Когда вы говорите об отстранении президента США, отменяя демократию, отменяя то, за что проголосовала американская общественность, я считаю, что человек должен прийти в комитет", - заявил он в эфире телеканала CBS.

Перед этим Трамп в очередной раз призвал раскрыть личность информатора. "Информатор ошибается и должен выступить ... Раскройте информатора и положите конец лжи с импичментом", - написал он в Twitter.

Скандал, набирающий обороты в Соединенных Штатах, вызвал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Ранее комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США обнародовал жалобу анонимного информатора относытельно разговора украинского и американского президентов. Информатор уверяет, что Трамп стремился к "вмешательству" из-за границы в президентских выборах в США 2020 года. 24 сентября спикерк Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за этого скандала.