Индия построила более 100 тыс. км "пластиковых" дорог

Индия стала первой страной в мире, которая эффективно использует технологию создания "пластиковых" дорог. Фото: WEF

Около 100 тыс. км индийских дорог состоят из переработанного пластика.

Индия - первая страна в плане технологии создания "пластиковых" дорог. За 2015 год в Индии проложили более 33 796 км дорог. Фактическая же длина индийских дорог из пластика на сегодня измеряется более 100 тыс. км, пишет Gulf News.

Такие дороги более экологичные и прочные, создают новые рабочие места.

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В качестве сырья для дорожного покрытия используют почти все виды пластиковых отходов, но в основном это бутылки из-под воды или газированных напитков. Сначала их сортируют, после чего очищают, высушивают и измельчают. Измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 ° C. Затем в расплавленный пластик добавляют горячий битум. После смешивания смесь укладывают, как обычный асфальт.