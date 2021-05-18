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вторник, 18 мая 2021 16:46

Индия остановила экспорт вакцин до октября - причина

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Индия остановила экспорт вакцин до октября - причина
Индия приостановила экспорт вакцин до октября 2021 года. Фото: Reuters

Власти Индии не возобновят экспорт вакцин от коронавируса в другие страны вплоть до октября 2021 года. Ранее планировалось экспортировать препараты в июне.

Об этом сообщили источники агентства Reuters.

"Мы не должны официально поставлять всем странам, поскольку не обязаны это делать. Это было внутренне оговорено, и мы просили некоторые страны не ожидать экспортные обязательства, учитывая текущую ситуацию в Индии", - рассказал один из собеседников.

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По словам других источников издания, точные сроки восстановления экспорта зависят от того, как быстро Индия сможет контролировать вторую волну вспышек коронавируса.

Глобальная инициатива COVAX заключила соглашение с одним из крупнейших производителей вакцин в мире - индийским Serum Insitute. Завод должен был доставить 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Из-за недостатка вакцин Индия еще в конце марта временно ограничила экспорт препарата AstraZeneca.

В Индии 17 мая зафиксировали рекордное количество смертей от последствий заболевания коронавирус. За сутки в Индии зафиксировали 263 533 больных лиц. Общее количество инфицированных составляет более 25,2 млн. От коронавируса умерли 278 тыс.

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