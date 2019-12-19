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четверг, 19 декабря 2019 04:53

Импичмент Трампа: палата представителей проголосовала "за"

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Импичмент Трампа: палата представителей проголосовала &quot;за&quot;
Трампу объявили импичмент. Фото: Корреспондент

Палата представителей Конгресса США утвердила импичмент президенту Дональду Трампа.

Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против, сообщает NYT.

Дебаты по вопросу продолжались около 11 часов.

Демократы пытались принять первую статью обвинения о превышение полномочий простым видимым большинством присутствующих в зале, но республиканцы настояли на поименном голосовании.

Обвинение Трампа в злоупотреблении властью поддержали 230 законодателей, против высказались 197, один воздержался. За вторую статью обвинения в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198, один воздержался.

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Далее дело об импичменте продолжит рассматривать Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Причиной для импичмента стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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