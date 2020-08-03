Илона Маска пригласили изучать пирамиды в Египте

В конце июля Маск написал в Twitter, что пирамиды построили инопланетяне. Фото: pixabay

Египетское министерство туризма пригласило генерального директора SpaceX Илона Маска в страну.

Его зовут исследовать пирамиды, сообщила министр туризма Египта Рания аль-Машат в Twitter.

В конце июля Маск написал в Twitter, что пирамиды построили инопланетяне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке

Министр туризма Египта ответила, что с восторгом следит за его работой, но все же приглашает Маска в страну для изучения записей о строительстве пирамид.

"Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас", - написала Рания аль-Машат.

Глава компании Tesla Маск признал, что его электромобили стоят дорого. Он пообещал выпустить модель по более доступной цене. Свои планы Маск озвучил во время встречи с инвесторами компании.