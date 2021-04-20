Илон Маск за день обеднел на $5 млрд из-за аварии с участием автомобиля Tesla

Илон Маск потерял миллиарды долларов из-за аварии с участием Tesla. Фото: temofeev

Американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск потерял за день $5 млрд после того, как два человека погибли в аварии с автомобилем Tesla.

Ни один из погибших не был за рулем, машина была на автопилоте, пишет Forbes Real-Time.

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Состояние миллиардера оценивается в $174 млрд. Со второго места самых богатых людей мира по версии Forbes его вытеснил глава Louis Vuitton Mo"t Hennessy Бернар Арно.

За день акции компании Tesla упали на 3,4%.

В Техасе двое человек погибли 18 апреля в результате аварии с участием неуправляемого автомобиля Tesla. Электрокар на большой скорости врезался в дерево и загорелся. В момент столкновения один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а другой сидел позади. Они погибли.