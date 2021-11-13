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суббота, 13 ноября 2021 13:16

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

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Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд
Илон Маск распродает свой пакет акций Tesla. Фото: epravda

Американский миллиардер за эту неделю продал акции компании Tesla на сумму $6,9 млрд.

Так только в пятницу Маск продал 1,2 млн акций на сумму более 1,2 млрд долларов США. Об этом сообщает Reuters.

Маск должен продать еще 10 млн. акций, чтобы полностью выполнить обещание о продаже 10% компании Tesla.

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Стоимость акций Tesla в пятницу закрыла недельные торги с падением на 2,8% до 1033,42 долларов США после 11-недельного роста.

Ранее американский миллиардер и основатель Tesla доверил пользователям решить судьбу его пакета акций на $21 млрд. За то, чтобы продать акции, голос отдали 57,9% пользователей.

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Дата
13
ноября

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