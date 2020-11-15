Илон Маск подхватил коронавирус

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск считает, что подхватил коронавирус.
Заявил в Twitter, что имеет легкую форму болезни.
"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай Covid. Мои симптомы - это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус - это разновидность простуды", - написал он.
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Ранее Маск сообщил, что за сутки сдал 4 теста на коронавирус, и 2 оказались положительными.
В немецком Франкфурте-на-Майне полиция в субботу разогнала участников демонстрации коронаскептиков и их оппонентов, применив водометы.
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