Илон Маск готов продать все имущество

Илона Маска признали самым богатым человеком в мире. Фото: Reuters

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск, которого признали самым богатым человеком на планете, планирует распродать все свое имущество.

На такие шаги он пойдет ради заселения Марса, которое требует огромных финансовых вложений. Об этом сообщает Business Insider.

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"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, кроме акций компаний ... Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И мне явно нужно место, если там будут мои дети. Поэтому я просто сниму дом или что-то в этом роде", - отметил миллиардер.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Он обошел даже владельца Amazon Джефф Безос, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года.