Иллюзионист исчез во время выступления

Индийский иллюзионист Чанчал Лахири исчез во время выступления.
Он хотел повторить фокус Гарри Гудини с освобождением от цепей в воде, передает BBC News.
Лахири не поднялся из реки Хуфли в Западной Бенгалии. Зрители забеспокоились и вызвали полицейских водолазов.
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Фокусник мог утонуть. Сейчас он считается пропавшим без вести.
"Если мне удастся, это будет магия, а если я ошибусь - трагедия", - сказал фокусник перед выступлением.
Известный фокусник 43-летний Дэвид Блейн, во время онлайн трансляции шоу "На той стороне Магии" прострелил себе горло перед аудиторией.
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