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понедельник, 17 июня 2019 18:51

Иллюзионист исчез во время выступления

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Иллюзионист исчез во время выступления
Индийский фокусник мог утонуть. Фото: Facebook

Индийский иллюзионист Чанчал Лахири исчез во время выступления.

Он хотел повторить фокус Гарри Гудини с освобождением от цепей в воде, передает BBC News.

Лахири не поднялся из реки Хуфли в Западной Бенгалии. Зрители забеспокоились и вызвали полицейских водолазов.

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Фокусник мог утонуть. Сейчас он считается пропавшим без вести.

"Если мне удастся, это будет магия, а если я ошибусь - трагедия", - сказал фокусник перед выступлением.

Известный фокусник 43-летний Дэвид Блейн, во время онлайн трансляции шоу "На той стороне Магии" прострелил себе горло перед аудиторией.

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