Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Просмотров: 99
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 216
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 477
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 693
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 432
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2169
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 567
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 477
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
10
4
10
11
6
Вымирающие журавли, Папа в Словакии и пустые пляжи: среда в фото
Вымирающие журавли, Папа в Словакии и пустые пляжи: среда в фото
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Паводки убили больше 80 человек
Паводки убили больше 80 человек
Видео
Все видео
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
Добивали ножами: охотники по ошибке убили рекордное количество дельфинов
Добивали ножами: охотники по ошибке убили рекордное количество дельфинов
В России ледник обрушился на туристок, есть жертвы
В России ледник обрушился на туристок, есть жертвы
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 477
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 747
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 603
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2430
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 252
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 07:10

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

  Комментировать
Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев
Жертвы резни в палестинском таборе / World Press Photo Winner

16 сентября 1982-го через несколько часов после того как израильские войска вошли в Бейрут, христианская милиция, фалангисты, союзника Израиля, напала на лагеря палестинских беженцев "Шабра и Шатилло", где убили до 3,5 тыс. человек, включая женщин и детей. Израиль сначала отрицал сам факт резни, а потов снял с себя ответственность за это. 29 сентября для предотвращения дальнейшего кровопролития ООН ввела миротворческий контингент в Ливан.

Резня произошла после того, как 14 сентября убили президент Ливана - христианина Башира Жмайеля и ещё 26 человек, которых, вероятно, убили члены "Организации освобождения Палестины", ООП. На следующее утро 15 сентября израильские войска, вопреки ранее достигнутым договорённостям между США и Израилем, заняли ливанскую столицу Бейрут. США ранее гарантировали ООП безопасность гражданских лиц города, и что израильские войска туда не войдут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

К этому моменту силы ООП покинули Бейрут в соответствии с международными договоренностями. Несмотря на это, ряд источников утверждает, что в лагерях оставалось ещё много палестинских боевиков.

Фалангисты в Бейруте начали зачистки лагерей от предполагаемых палестинских боевиков. Израильтяне во время резни обеспечивали оцепление лагерей. Роль Израиля в резне является неоднозначной и широко обсуждается.

В "Сабре и Шатиле" погибло, по разным оценкам, от 700 до 3500 человек. Согласно израильской военной разведки, количество жертв - около 800 человек. "Международный Красный крест" определил количество в 1500 жертв.

Вероятно, поводом послужила также месть за массовое убийство мирного населения в христианском городе Дамур, устроенное в 1976 году отрядами ООП и их союзниками, а также само убийство Жмайеля.

В 1983-м комиссия под председательством ООН пришла к выводу, что Израиль, как оккупирующая держава, ответственен за насилие. Комиссия также пришла к выводу, что резня была формой геноцида. В 1983-м израильская правительственная комиссия пришла итогу, что израильские военные, зная о бойне, не предприняли серьезных шагов для ее прекращения. Комиссия признала косвенную ответственность Израиля, а тогдашний министр обороны Ариэль Шарон понес личную ответственность "за игнорирование опасности кровопролития и мести", и ушел в отставку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 11808
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8091
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4284
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4023
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 3987
Мир
Французы убили лидера ИДИЛ - детали
Французы убили лидера ИДИЛ - детали Просмотров: 45
Украина вышла на третье место в Европе по смертности от Сovid-19
Украина вышла на третье место в Европе по смертности от Сovid-19 Просмотров: 63
Для Covid-вакцинированных выделили спецвагоны в поездах
Для Covid-вакцинированных выделили спецвагоны в поездах Просмотров: 135
Впервые в космос отправился гражданский экипаж
Впервые в космос отправился гражданский экипаж Просмотров: 171
В Стоунхендже начали строительство
В Стоунхендже начали строительство Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 9
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть