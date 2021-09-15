Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Жертвы резни в палестинском таборе / World Press Photo Winner

16 сентября 1982-го через несколько часов после того как израильские войска вошли в Бейрут, христианская милиция, фалангисты, союзника Израиля, напала на лагеря палестинских беженцев "Шабра и Шатилло", где убили до 3,5 тыс. человек, включая женщин и детей. Израиль сначала отрицал сам факт резни, а потов снял с себя ответственность за это. 29 сентября для предотвращения дальнейшего кровопролития ООН ввела миротворческий контингент в Ливан.

Резня произошла после того, как 14 сентября убили президент Ливана - христианина Башира Жмайеля и ещё 26 человек, которых, вероятно, убили члены "Организации освобождения Палестины", ООП. На следующее утро 15 сентября израильские войска, вопреки ранее достигнутым договорённостям между США и Израилем, заняли ливанскую столицу Бейрут. США ранее гарантировали ООП безопасность гражданских лиц города, и что израильские войска туда не войдут.

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К этому моменту силы ООП покинули Бейрут в соответствии с международными договоренностями. Несмотря на это, ряд источников утверждает, что в лагерях оставалось ещё много палестинских боевиков.

Фалангисты в Бейруте начали зачистки лагерей от предполагаемых палестинских боевиков. Израильтяне во время резни обеспечивали оцепление лагерей. Роль Израиля в резне является неоднозначной и широко обсуждается.

В "Сабре и Шатиле" погибло, по разным оценкам, от 700 до 3500 человек. Согласно израильской военной разведки, количество жертв - около 800 человек. "Международный Красный крест" определил количество в 1500 жертв.

Вероятно, поводом послужила также месть за массовое убийство мирного населения в христианском городе Дамур, устроенное в 1976 году отрядами ООП и их союзниками, а также само убийство Жмайеля.

В 1983-м комиссия под председательством ООН пришла к выводу, что Израиль, как оккупирующая держава, ответственен за насилие. Комиссия также пришла к выводу, что резня была формой геноцида. В 1983-м израильская правительственная комиссия пришла итогу, что израильские военные, зная о бойне, не предприняли серьезных шагов для ее прекращения. Комиссия признала косвенную ответственность Израиля, а тогдашний министр обороны Ариэль Шарон понес личную ответственность "за игнорирование опасности кровопролития и мести", и ушел в отставку.