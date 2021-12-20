Хотели сбить украинский самолет – прокуратура на суде по делу MH-17

Судейская инспекция по реконструкции обломков самолета рейса MH-17 в Рейене, Нидерланды / Getty Images

В Нидерландах во время заседания суда по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH-17 нидерландские прокуроры заявили, что четверо обвиняемых имели целью сбить украинский военный самолет.

По словам прокуроров, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин – полковник Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов, и гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший за "ДНР", виновны в смерти 298 человек. Об этом сообщает "Укринформ".

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"Их действия привели к крушению самолета и гибели 298 человек. Они сами не нажимали кнопки, но просили, получили и применили "Бук" в своих военных целях, в результате чего сбили MH-17. Обвиняемые стремились сбить украинский военный самолет, но это не изменяет сути обвинений и улик", - заявила сторона обвинения.

По словам обвинения, российские спецслужбы пытаются воспрепятствовать раскрытию правды по сбыту MH-17, поэтому по каждому свидетелю по делу приняли меры по их защите. После большого количества фейков для родственников погибших рейса MH17 очень важно наконец-то услышать правду.

Следующие судебные заседания пройдут 21 и 22 декабря.

Пассажирский рейс MH-17 был сбит над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске.

Прокуратура Нидерландов 20 декабря начала объявлять обвинения в деле сбитого самолета рейса MH-17 в Донбассе.