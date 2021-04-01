Хорватия изменила правила въезда для туристов

Ранее для въезда в страну требовалось предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест. Фото: pixabay.com

С 1 апреля в Хорватию смогут въезжать иностранные туристы, которые имеют доказательство полной вакцинации от Covid-19.

Пускать будут даже тех, кто прививался российской или китайской вакцинами, хотя препараты и не зарегистрированы в ЕС, заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Кроме этого, в Хорватию также можно будет въехать с отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. По словам чиновника, планируют пускать иностранцев, которые смогут доказать, что переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Ранее для въезда в страну нужно было придать свежий отрицательный ПЦР-тест или провести 10 дней на карантине.

С 15 июня в странах ЕС ради облегчения путешествий во время пандемии будут действовать так называемые Covid-паспорта.

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На фоне роста количества городов с высоким риском заражения Covid-19 в Турции вернут карантин выходного дня. С 13 апреля по 12 мая, будет действовать тотальный локдаун в выходные.