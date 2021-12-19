"Хочу Украину и Северный полюс" - в Канаде выставили карикатуру на Путина

В Канаде посмеялись над президентом России Владимиром Путиным и его желаниями.

Карикатуру опубликовало издание The Star.

На рисунке изображен Санта-Клаус, который читает письмо с желаниями из России.

"Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс. В. Путин", — говорится в письме.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.