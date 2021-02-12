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пятница, 12 февраля 2021 10:39

"Хочешь мира - готовься к войне" - Лавров пригрозил разрывом отношений с ЕС

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&quot;Хочешь мира - готовься к войне&quot; - Лавров пригрозил разрывом отношений с ЕС
Лавров неоднозначно предупредил ЕС. Фото: Reuters

Россия готова к разрыву отношений с Европейским Союзом в случае введения новых санкций, которые навредят чувствительным сферам экономики.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Мы готовы. Если еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - прокомментировал он.

Евросоюз хотел наложить санкции на Россию из-за ареста и изменения условного срока на реальный оппозиционера Алексея Навального.

Во время визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля целью власти РФ было "унизить его" и "подвергнуть ЕС нападкам".

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