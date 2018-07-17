Харви Вайнштейн впервые дал комментарий о секс-скандале

Вайнштейн признался, что предлагал секс в обмен на работу. Фото: AFP

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют сексуальных домогательствах, дал первый комментарий по поводу скандала.

"Я родился бедным, уродливым евреем и всю свою жизнь должен был бороться. У тебя было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде", - сказал он журналисту издания Spectator Такие Теодоракопулос, пишет Harper's Bazaar.

Бывший продюсер признался, что предлагал работу в обмен на секс, но это было без какого-либо принуждения.

"Так до сих пор делают все. Но это никогда не было обязательством! Я никого не заставлял", - сказал Вайнштейн.

Бывший адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман утверждает, что этот разговор с журналистом нельзя считать интервью. Он назвал это простой дружеской беседой, которую впоследствии неправильно интерпретировали.

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"Я присутствовал при этом разговоре. Мистер Вайнштейн никогда не говорил о том, что обменивал роли на секс. Кому верить - выбор каждого. Но кажется, что обмен ролей на интим - меньшее, в чем мог признаться мистер Вайнштейн", - утверждает адвокат.

65-летнего Харви Вайнштейна, одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, который работал с Квентином Тарантино и является соучредителем кинокомпании Miramax Films и The Weinstein Company, обвиняют в сексуальных домогательствах, продолжавшихся десятилетиями. В результате этого скандала Харви потерял семью и работу. Против него открыты не менее 3 уголовных производства. 30 октября Лига продюсеров Америки объявила, что навсегда исключает Харви Вайнштейна из своего списка. Кадиан Нобл, британская актриса, обвинила голливудского продюсера в сексуальной торговле. Американский продюсер Харви Вайнштейн, вокруг которого разгорелся секс-скандал, нанимал бывших секретных агентов, использовал обман и подкуп журналистов, чтобы контролировать заявления своих жертв в прессе.